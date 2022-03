Auto zu schnell auf Feldweg: Fußgänger von Kieselsteinen getroffen

Erst streiten ein Autofahrer und ein Fußgänger auf einem Feldweg in Nersingen, dann wird letzterer von aufgewirbelten Kieselsteinen getroffen.

Ein Autofahrer ist nach Ansicht eines Fußgängers zu schnell auf einem Feldweg auf letzteren zugefahren – ein Streit entstand. Danach soll der Autofahrer so schnell weitergefahren sein, dass Kieselsteine aufgewirbelt wurden und den Fußgänger im Gesicht trafen. Nun ermittelt die Polizei.

Passiert ist das nach Angaben der Polizeiinspektion Neu-Ulm bereits am Donnerstag gegen 8 Uhr auf einem Feldweg im Bereich des Tannenwegs in Nersingen. Dort kam einem 22-jährigen Fußgänger ein grauer Ford Fusion entgegen. Da dieser nach dessen Sicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und erst kurz vor dem 22-Jährigen abbremste, kam es zu einem Streitgespräch. Der Autofahrer fuhr direkt danach weiter, dabei wurden laut Polizei mehrere Kieselsteine aufgewirbelt, die den 22-Jährigen am Körper sowie im Gesicht trafen. Der 22-Jährige wurde hierbei zwar nicht sichtbar verletzt, verspürte aber Schmerzen im betroffenen Bereich.

Der Autofahrer fuhr weiter, der Fußgänger merkte sich das Kennzeichen und meldete sich bei der Polizei. Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)