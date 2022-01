Bauplätze, Wohnungen und Verkehr: Das sind die wichtigsten Themen in Nersingen

Plus Bürgermeister Winkler sprich bei einer virtuellen Versammlung über Ziele und Probleme der Gemeinde. Teils verärgerte Nachfragen drehen sich um die Mobilität.

Statt vor Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Präsenz über die zurückliegenden Monate zu sprechen, entschied sich der Nersinger Bürgermeister Erich Winkler dazu, die Bürgerversammlung nach coronabedingter Pause von zwei Jahren virtuell durchzuführen. Auf der Homepage der Gemeinde ist das Onlinevideo zu finden. Vor allem Verkehrsthemen bewegten die Bürgerinnen und Bürger.