Das "Storchenbänkle" in Unterfahlheim: Ein Ort zum Staunen mit kühlem Bier

Am "Storchenbänkle" in Unterfahlheim gibt es nicht nur Vögel zum Bestaunen. Auch das eine oder andere kühle Getränk lässt sich dort genießen.

Lokal Auf einem alten Strommast in Unterfahlheim kommen erstmals Störche zur Welt. Vor Ort gerät man ins Staunen - und das nicht nur wegen der Vögel.

"Menschenskind, es muss doch möglich sein, Störche auch nach Fahlheim zu holen", dachte sich Hubert Nittmann vor zwei Jahren. In diesem Sommer war es dann so weit: Auf einem alten Strommast wurde Storchennachwuchs großgezogen. Doch nicht nur das Nest dafür wurde selbst gebastelt. Um das Naturspektakel gemütlich und in Ruhe beobachten zu können, gestaltete Nittmann ein sogenanntes "Storchenbänkle". Das ist inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Vor Ort gerät man ins Staunen - und das nicht nur wegen der Vögel.

