Die Sparkasse zieht vorübergehend in ein Ausweichquartier

Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen bezieht in Nersingen vorübergehend neue Räume am Rathaus. Grund ist der geplante Neubau am bisherigen Standort.

Die Geschäftsstelle der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen in Nersingen zieht am Mittwoch, 5. April, in ein Ausweichquartier um. Grund hierfür ist das geplante Neubauvorhaben des Geldinstituts am bisherigen Standort. Ab Donnerstag, 6. April, wird dann in 150 Meter Entfernung der Geschäftsstellenbetrieb wieder aufgenommen. Der neue Standort befindet sich gegenüber dem Rathaus-Parkplatz. Das teilte die Sparkasse mit. Das hat die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen in Nersingen vor Den Kunden stehe im vorübergehenden Ausweichquartier weiterhin das Selbstbedienungs-, Service- und Beratungsangebot zur Verfügung. Sobald der Umzug vollzogen sei, begännen die Abrissarbeiten am Bestandsgebäude. Im Anschluss werde die Sparkasse mit dem Neubau beginnen. Am Standort entstehen eine neue Geschäftsstelle, Praxisräume und 15 Wohneinheiten mit Tiefgarage. (AZ)

