Dritte Bürgermeisterin nach Votum pro Grundschule: "Spaltung ist erschreckend"

Lokal Der Bürgerentscheid zur Grundschule in Oberfahlheim ist klar ausgefallen. Das sorgte einerseits für Freude – auf der anderen Seite aber auch für Ernüchterung.

Nach Wochen leidenschaftlichen Debatten um die Erhaltung oder Schließung der Fahlheimer Grundschule haben die Nersinger Bürger nun entschieden: Die Schule im Ortsteil Oberfahlheim soll bestehen bleiben. Mit einer klaren Mehrheit haben sich die Bürger dagegen ausgesprochen, dass die Gemeinde ihre Sachaufwandschaft auf die Schulstandorte Straß und Nersingen konzentriert. Von den insgesamt 3233 ausgezählten Stimmen lauten 74,4 Prozent mit "nein". Im Ortsteil Oberfahlheim sprachen sich sogar mehr als 97 Prozent für den Erhalt der Dorfschule aus.