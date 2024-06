Familienstreit sorgt für größeren Einsatz der Polizei

Eine häusliche Auseinandersetzung wird mit einem größeren Aufgebot von Polizisten beendet. Angeblich seien zunächst mehrere Waffen im Spiel gewesen.

Ein häuslicher Streit hat am Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz in Nersingen gesorgt. Normalerweise genügt es in einem solchen Fall, wenn eine einzelne Streife vor Ort erscheint und schlichtend eingreift. Doch dieses Mal sei man davon ausgegangen, dass mehrere Waffen im Spiel gewesen seien, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage. Deshalb seien mehrere Kräfte angefordert worden, was im Zentrum von Nersingen für ein gewisses Aufsehen sorgte. Letztlich sei es gelungen, den Mann ohne großen Aufwand festzunehmen. Dennoch dauerte der Einsatz geraume Zeit, nämlich von etwa 20.30 Uhr bis gegen Mitternacht. Die Auseinandersetzung sei letztlich für die betroffene Frau glimpflich abgegangen, hieß es von der Polizei. (AZ)