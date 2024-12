30 Jahre Adventszauber: Der Nersinger Weihnachtsmarkt lockt mit buntem Programm

Schon von Weitem merkt man, wenn man sich dem Rathaus und der Gemeindehalle in Nersingen nähert: Da ist eine Menge los. Die vielen adventlichen Lichter und der große leuchtende Schriftzug über dem Eingang zum Rathausplatz verraten schnell: Dort ist der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Durch das Gewimmel von Menschen, die sich an und zwischen den Buden drängeln, strömen wunderbare Düfte von appetitanregenden Speisen und winterlichen, oft alkoholhaltigen Getränken. Schon zum 30. Mal findet diesmal der Nersinger Weihnachtsmarkt statt und auch deshalb gibt es an den Tagen – der Markt geht bis Sonntag – ein reichhaltiges Programm.

„Die Vorweihnachtszeit ist eine stressige Zeit, aber von ihr geht auch ein besonderer Reiz aus. Wir kommen alle gerne auf den Weihnachtsmarkt.“ Erich Winkler , Bürgermeister von Nersingen

Als Bürgermeister Erich Winkler den Weihnachtsmarkt am Mittwochabend von der vor allem für die verschiedenen Musiker errichteten Bühne herab eröffnete, waren die Flötenkinder der Musikschule an der Reihe und heimsten einigen Beifall ein. Winkler begann seine Ansage an die Bürgerinnen und Bürger, die sich dicht gedrängt vor der Bühne versammelt hatten, mit einem kurzen Gedicht zu den vier Adventskerzen. Dann meinte er: „In den 30 Jahren ist vieles gleich geblieben und manches hat sich verändert. Manch einer war hier als Kind zu Besuch und ist heute aktiv dabei. Die Vorweihnachtszeit ist eine stressige Zeit, aber von ihr geht auch ein besonderer Reiz aus. Wir kommen alle gerne auf den Weihnachtsmarkt.“

„Rocking around Weihnachtsmarkt“ oder die „Alpenländische Weihnacht“

Der Bürgermeister wies explizit auf ein paar Veranstaltungen während der Weihnachtsmarkttage hin, so auf „Rocking around Weihnachtsmarkt“ am Freitag um 19.30 Uhr oder die „Alpenländische Weihnacht“ unter anderem mit dem Quartett Nockvoice aus Ebene Reichenau in Kärnten am Samstag um 19.30 Uhr. Er berichtete aber auch über die Versteigerung des Jubiläums-Christbaums, der in der Gemeindehalle steht, am Sonntag um 16 Uhr. An dem Baum hängen Kugeln mit Losen, die man erwerben kann. Die Preise werden ebenfalls am Sonntag um 16 Uhr verteilt, der Erlös kommt der Jugend und den Senioren in der Gemeinde zu.

Die heiße Henne aus Nersingen

Der Weihnachtsmarkt bietet so ziemlich alles, was in der Vor- und Weihnachtszeit begehrt ist. Unter anderem Handwerks- und andere Kunst, Honigprodukte, Wärmendes und natürlich Speisen von Würsten und Pommes bis hin zu Pulled-Pork-Burgern, Lebkuchen und gebrannten Mandeln. Die Auswahl an Getränken reichte von Glühwein über Punsch bis hin zur heißen Henne, zum heißen „Jubilada“ mit Kokosnuss, Ananas, Sahne und Zimt oder zum „Cubanischen Winter“ an der Schneebar (ohne Schnee). Für jeden Geschmack ist etwas dabei und auch beim umfangreichen Programm kommt jeder auf seine Kosten. Die 30. Auflage des Weihnachtsmarkts in Nersingen ist schon eine sehr schöne und besondere.