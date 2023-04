Nersingen

Geplanter Bau dreier Mehrfamilienhäuser stößt auf Widerstand

In der Nersinger Waldstraße sollen die Häuser mit den Hausnummern vier bis acht abgerissen werden. Dort will ein Investor drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 32 Wohneinheiten bauen.

Plus Anwohner sehen die Neubaupläne in der Waldstraße kritisch, der Gemeinderat Nersingen ebenso – obwohl das Projekt bereits abgespeckt wurde.

Drei Mehrfamilienhäuser will ein Bauherr auf den Grundstücken der Waldstraße vier bis acht in Nersingen errichten. Der Bau- und Umweltausschuss hat den Antrag abgelehnt. Grund war vor allem die Parkplatzsituation in der Straße.

Protest gegen Pläne in der Waldstraße in Nersingen

Das Bauvorhaben war bereits in der Sitzung am 17. Mai 2022 präsentiert worden. Vor allem vonseiten der Anwohner in der Waldstraße hatte es daraufhin Proteste gegen dieses gegeben.

