Geschwindigkeit um 8 km/h manipuliert: Polizei stoppt Lkw-Fahrer auf A7

Auf der A7 hat die Polizei den Schwerlastverkehr kontrolliert. Ein Lkw war trotz Feiertagsfahrverbot unterwegs - und hatte zudem seinen Lkw manipuliert.

Die Polizei hat am Ostermontag einen Lkw auf der A7 bei Nersingen gestoppt. Am Fahrzeug sei der Geschwindigkeitsbegrenzer um acht Stundenkilometer manipuliert worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Beamte der sogenannten Schwerverkehrskontrollgruppe der Neu-Ulmer Verkehrspolizei hätten am Montag in den Abendstunden auf der Autobahn Kontrollen durchgeführt - auch aufgrund des Feiertagsfahrverbotes. Der 51-jährige Fahrer des Lkw beförderte Essig im gewerblichen Güterverkehr. Somit habe er keine Ausnahme für sich beanspruchen können, heißt es.

Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrolle stellte die Polizei nach eigenen Angaben zudem fest, dass das vom Getriebe ausgehende Geschwindigkeitssignal manipuliert wurde und der Sattelzug etwa 8 km/h weniger anzeigte, als er tatsächlich fuhr. Die Manipulation sei auch erst vor kurzer Zeit vorgenommen worden.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, damit das Fahrzeug in einer Werkstatt überprüft werden kann und die Geschwindigkeit wieder korrekt eingestellt wird. Ferner erwartet den 51-Jährigen eine Strafanzeige wegen der Manipulation. (AZ)