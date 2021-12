Grundschule Oberfahlheim: Jetzt sollen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden

Der Gemeinderat Nersingen stimmt mit denkbar knapper Mehrheit für ein Ratsbegehren. Nach kontroverser Debatte kommt es somit zum Bürgerentscheid.

Darf, soll und kann ein Gemeinderat einen gültigen Beschluss zurücknehmen? Mit dieser Frage haben sich jüngst die Nersinger Rätinnen und Räte beschäftigt. Auslöser dafür war die Entscheidung im April dieses Jahres, die Grundschule in Fahlheim zu schließen und den Standort mit den benachbarten Schulen in Straß und Nersingen zusammenzulegen. Nach massiven Protesten aus der Bürgerschaft und einem Angebot von Drogeriekönig Erwin Müller beantragte die CSU-Fraktion ein Ratsbegehren zum Thema Grundschule.

Weil das Gebäude sanierungsbedürftig und für ein modernes Bildungskonzept nicht geeignet sei und die zu erwartenden Schülerzahlen im Ortsteil nicht ausreichten, hatte sich im Frühjahr die Mehrheit der Gemeinderäte für eine Schließung der Schule ausgesprochen. Eine gewaltige Protestwelle aus Oberfahlheim tat sich in den folgenden Wochen auf. Eine Bürgerinitiative organisierte Protestmärsche, Unterschriftensammlungen und Hausbesuche.

Drogeriekönig Erwin Müller will bis zu 700.000 Euro spenden

Jüngst erklärte sich Drogeriekönig Erwin Müller bereit, für den Erhalt der Schule bis zu 700.000 Euro zu spenden. Auf Antrag der CSU-Fraktion soll nun die Entscheidung vom vergangenen April durch ein Ratsbegehren rückgängig gemacht werden. In einem Bürgerentscheid soll stattdessen über die Zukunft der Dorfschule entschieden werden. Der Fraktionsvorsitzende Albert Riedl erklärte dazu, dass die Schließung und damit verbundene Umgestaltung der Schullandschaft ebenso umsetzbar sei wie ein Erhalt des Standorts Oberfahlheim. Alle Nersinger Bürgerinnen und Bürger sollten die Möglichkeit haben, ihre Meinung einzubringen. Die Entscheidung des 21-köpfigen Gemeinderates sei schließlich nicht immer repräsentativ für den Bürgerwillen, sagte Riedl weiter und ergänzte: "Wir brauchen eine transparente Entscheidung."

Dieter Wegerer von den Freien Wählern erteilte dem Antrag eine klare Absage: "Das Wesen der Demokratie ist nicht immer einstimmig, sondern folgt der Mehrheit", sagte Wegerer und erinnerte daran, dass im vergangenen September der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Jehle ( CSU) bekanntgegeben hatte, die Diskussion über die Schließung nochmals auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu nehmen. Die Fraktion der Freien Wähler sei eindeutig für den Erhalt der Dorfschule. Die Entscheidung darüber soll nach ihrer Auffassung aber im Gemeinderat fallen.

SPD-Rätin fühlt sich von der Bürgerinitiative unter Druck gesetzt

Silvia Wäsnig ( SPD) erklärte, dass der demokratisch gefasste Beschluss vom April zu akzeptieren sei. Sie fühle sich als Gemeinderätin von dem massiven Auftreten der Bürgerinitiative erpresst und unter Druck gesetzt. Die damalige Entscheidung sei mutig gewesen, während bei einem Erhalt der Schule immer das Damoklesschwert der drohenden Schließung über der Dorfschule schweben würde. Ihre Fraktionskollegin Sabine Kretschmer äußerte sich ähnlich: Dem Beschluss seien jahrelange Gespräche und Diskussionen mit dem Schulamt, den Schulleitern und anderen Betroffen vorausgegangen. Das Ergebnis sei gewesen, mit einer Zusammenlegung der Schulen die individuelle Förderung der Buben und Mädchen zu verbessern.

Gerhard Jehle stellte sich hinter das Verhalten der Oberfahlheimer Bürgerinitiative: "Dass die Bürger sich lautstark gegen die Schließung ihrer Schule wehren, ist verständlich und legitim." Sein Parteikollege Franz Merkle brachte es auf den Punkt: "Wir dürfen den Aufschrei aus der Bevölkerung als deren gewählte Vertreter nicht überhören." Auch wenn er noch immer grundsätzlich für eine Schließung des Standortes sind, müsse man einräumen, damals auf Grundlage nüchterner Zahlen und Fakten beschlossen zu haben, während man jetzt mit den Emotionen der Bürgerinnen und Bürger konfrontiert werde.

Erich Winkler: Das Thema hat einen Keil in den Gemeinderat getrieben

CSU-Rätin Anja Mayer-Ley hielt ihrerseits ihre Emotionen nicht zurück: "Die Kinder müssen im Mittelpunkt stehen, nicht ein gewisser Teil der polternden Eltern, die sich nicht wirklich auf die Argumente einlassen wollen und verbissene Kämpfe ausfechten." Als Mitarbeiterin der Einrichtung erlebe sie, wie die Schulen regelmäßig mit personellen Engpässen zu kämpfen hätten und die ruhigen und schwachen Kinder dabei zu kurz kommen würden. Auch die Grundschule Straß habe aktuell allen Grund zur Sorge, wenn bei einem Erhalt der Fahlheimer Schule das angestrebte Bildungskonzept in Gefahr sei. Mit den beiden Schulleiterinnen Irmgard Neureuther und Stephanie Brünig seien zwei Fachleute am Werk, die sich mutig für ein besseres Bildungskonzept engagierten. "Dafür sollten wir dankbar sein", sagte Mayer-Ley und richtete sich an den Großspender Erwin Müller, welcher der Gemeinde etwa eine Sporthalle stiften könne.

Bürgermeister Erich WInkler (CSU) erklärte, dass es in dieser Diskussion weder Richtig noch Falsch gebe und bedauerte, dass durch dieses Thema ein Keil in den Gemeinderat bis in die Fraktionen getrieben worden sei: "Es geht mir um Befriedung und es trifft mich, wenn der Sachverhalt nicht objektiv dargestellt wird." Die Diskussion solle nun wieder weniger emotional und mehr sachlich geführt werden. In diesem Sinne solle auch die objektive Fragestellung im Bürgerentscheid formuliert werden, die von allen Gemeinderäten ausgearbeitet und von einem Rechtsbeistand abgesegnet werden soll.

In Nersingen findet somit 2022 ein Bürgerentscheid statt

Letztlich sorgte die knappe CSU-Mehrheit von zehn Stimmen dafür, dass gegen die vier Stimmen der SPD und fünf Stimmen der Freien Wähler der Antrag auf ein Ratsbegehren angenommen wurde. Damit sollen die Bürgerinnen und Bürger in einer Abstimmung, deren Zeitpunkt noch nicht feststeht, über die Zukunft der Oberfahlheimer Schule entscheiden.