Nach Bürgerentscheid: So geht es mit der Grundschule in Oberfahlheim weiter

Plus Neubau oder Sanierung der Grundschule? Die Antwort auf diese Frage ist für die Gemeinde Nersingen inzwischen klar. Nun läuft die Suche nach einem Generalplaner.

Nach dem klaren Votum der Bürgerschaft für den Erhalt der Grundschule in Oberfahlheim gilt es für die Gemeinde Nersingen nun, den Auftrag der Wählerinnen und Wähler umzusetzen. Die Weichen dafür hat der Gemeinderat mit einem Grundsatzbeschluss im Dezember gestellt. Wie weit sind die Planungen gediehen? Darüber informierte Bürgermeister Erich Winkler in der jüngsten Sitzung.