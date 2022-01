Papiercontainer in Straß fängt Feuer: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In Nersingen-Straß hat ein Papiercontainer gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr veröffentlichte Fotos des Einsatzes.

In Nersingen-Straß hat am frühen Dienstagmorgen ein Papiercontainer gebrannt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von versuchter Sachbeschädigung durch Brandstiftung aus. Die Ermittler bitten nach dem Vorfall nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0731-8013-0 melden.

Demnach sei der Brand an der Wertstoffinsel in der Silheimer Straße gegen 5 Uhr der Neu-Ulmer Polizeiinspektion gemeldet worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an. Das Feuer war nahe dem Gerätehaus der Straßer Wehr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Kräfte habe der Container bereits in Vollbrand gestanden. Das Feuer aber konnte schnell gelöscht werden. Mittels eines Gabelstaplers wurde das Brandgut aus dem Container, der laut Polizei unbeschädigt blieb, entfernt und durch Löschschaum vollständig abgedeckt. Der Inhalt des Containers verbrannte vollständig. (AZ)