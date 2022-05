Sieben Pflanzen ausgegraben und gestohlen: Bewohnerin erstattet Anzeige

In Straß wurden insgesamt sieben Pflanzen in einem Garten ausgegraben und gestohlen. Die Hausbewohnerin erstattete nun Anzeige bei der Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, soll der bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Garten in der Ilgstraße in Nersingen-Straß unberechtigt betreten haben, die Pflanzen ausgegraben und entwendet haben. Die Geschädigte schätzte den Wert der Pflanzen auf circa 60 Euro.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)