Tesla filmt Parkplatzrempler beim Einkaufszentrum im Riedle

Als ein Tesla durch die Tür eines daneben stehenden Autos touchiert wird, startet das Fahrzeug die Videoüberwachung. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach einer Unfallflucht im Einkaufszentrum am Schwarzen Graben in Nersingen sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr im Riedle. Eine bislang unbekannte Autofahrerin öffnete beim Aussteigen ihre Türe zu weit und stieß gegen die Beifahrerseite eines neben ihr geparkten Tesla-Fahrzeuges. Es entstand hierbei Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Neu-Ulm erbeten

Da der Tesla im Annäherungs- und Schadensfall eine Videoüberwachung, den sogenannten Wächtermodus startet, wurde die Tathandlung aufgezeichnet. Aufgrund des Kamerawinkels konnte jedoch lediglich die Autofahrerin und deren Pkw erkannt werden. Das dazugehörige Kennzeichen war aufgrund der Entfernung nicht lesbar. Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, oder Angaben zur Fahrzeugführerin machen können, werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/ 80130 zu melden. (AZ)