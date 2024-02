Nersingen

Ungewöhnliche Hochzeit in Nersingen: Paar feiert im Supermarkt

Thorsten Münkel und Maria Bernhard feiern am 29. Februar Hochzeit im Edeka-Markt in Nersingen. Marktbetreiberin Marina Göres (rechts) freut sich mit dem Brautpaar.

Plus Aus einer verrückten Idee wird jetzt Wirklichkeit: Am 29. Februar wird in der Obstabteilung des Nersinger Edeka-Markts eine Hochzeit gefeiert.

Vor ein paar Monaten wachte Marina Göres nachts auf – und hatte eine verrückte Idee: Zum eingeschobenen Tag des Schaltjahres 2024, dem 29. Februar, könnte doch in ihrem Nersinger Edeka-Markt eine Hochzeit gefeiert werden. Gesagt, getan – und das beim Ulmer Hochzeitstag im Januar und danach in sozialen Medien angekündigte Hochzeits-Gewinnspiel stieß auf Rieseninteresse bei Brautpaaren. Jetzt zog Marina Göres unter den Paaren, die sich beworben hatten, das glückliche Gewinner-Brautpaar.

So entstand die Idee zur Hochzeitsfeier im Edeka in Nersingen

Thorsten Münkel aus Elchingen und Maria Bernhard werden tatsächlich am 29. Februar im Edeka-Markt in Nersingen ihre Hochzeit feiern – der Zeitpunkt der nach der standesamtlichen Trauung in Elchingen stattfindenden Feier wird nicht öffentlich genannt. Das Elchinger Brautpaar – genau genommen eigentlich die Braut – gewann das Hochzeitspaket im Wert von 7000 Euro, das Marina Göres in diesem Gewinnspiel verloste.

