13-jähriger Dieb eines E-Scooters wird mit Ortung gestellt

Ein Junge stiehlt einen E-Scooter, doch der Besitzer hat das Fahrzeug mit einer Art Peilsender ausgestattet. Sofort wird der Dieb erwischt.

In der Neu-Ulm ist der Dieb eines E-Scooters erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der Roller am Dienstagnachmittag in der Nähe einer Realschule. Der Jugendliche, dem der E-Scooter gehörte, habe diesen mit einer "Ortung" ausgestattet, so die Polizei. Damit ließ sich der Standort des Fahrzeugs feststellen. Jedenfalls rief der Geschädigte die Polizei. Die sah sich den aktuellen Standort an, fuhr dort hin und traf auf einen 13-Jährigen.

E-Scooter-Dieb wird mit Standortfunktion erwischt

Im weiteren Verlauf räumte der Junge den Diebstahl ein und gab den E-Scooter zurück. Gut möglich, dass seine Eltern bald Post erhalten. Denn die Staatsanwaltschaft sowie das Jugendamt seien über den Vorfall informiert. (AZ)