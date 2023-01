13-jähriger Radfahrer bei Unfall in Gerlenhofen verletzt: Auto fährt weiter

Bei Gerlenhofen kommt einem 13-jährigen Radfahrer ein Auto mitten auf der Straße entgegen. Beim Ausweichen stürzt der Junge und verletzt sich. Der SUV fährt weiter.

Bei einem Unfall am Neujahrstag in Neu-Ulm hat sich ein 13-Jähriger verletzt. Der Radfahrer musste einem Auto ausweichen. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 13-Jährige am Sonntag gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Freudenegger Straße in Gerlenhofen unterwegs. Er wollte die Unterführung der Staatsstraße 2023 von Gerlenhofen in Richtung Senden durchfahren, als ihm ein graufarbener SUV entgegenkam.

Der Wagen fuhr mittig auf der Fahrbahn durch die Unterführung. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 13-Jährige ausweichen und streifte den Bordstein auf der rechten Seite. Infolgedessen stürzte der Jugendliche und erlitt eine Handgelenksfraktur sowie Abschürfungen und Prellungen.

Den Fahrer des SUV beschrieb der Junge als männlich mit Bart. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall gesehen haben und gegebenenfalls weitere Angaben zum Fahrzeug machen können. (AZ)