161 neue Wohnungen: Das ist der Zeitplan für das Leplat-Quartier

Plus Auf dem Areal an der Reuttier Straße in Neu-Ulm entstehen 161 bezahlbare Wohnungen, darunter eine Senioren-WG. Wann die Vermietung starten soll.

Von Michael Ruddigkeit

So lange der Anlauf für das Millionen-Projekt auf dem Areal an der Bahnlinie dauerte, so rasant geht es nun voran. 161 bezahlbare Wohnungen sollen östlich der Reuttier Straße in Neu-Ulm entstehen. Mit dem einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan hat das Leplat-Quartier die nächste Hürde genommen. Im Mai will der Bauherr, die Fides-Gruppe aus Ulm, den Bauantrag bei der Stadt einreichen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte Geschäftsführer Constantin Zieher den Zeitplan für das Vorhaben.

Das ist auf dem Areal an der Reuttier Straße in Neu-Ulm geplant

"Wir planen mit einem Baubeginn Ende des Jahres oder Anfang 2025", sagte er. Sieben Gebäude werden errichtet – von hinten nach vorne, also vom ehemaligen Fabrikgebäude bis zur Reuttier Straße hin. Die Häuser sind fünf bis achtstöckig, das höchste wird etwa 25 Meter hoch. "Wir rechnen mit einer Bauzeit von etwa drei Jahren, bis alles fertig ist", erläuterte Zieher. Geplanter Vermietungsbeginn sei Anfang 2028 oder bereits 2027, je nachdem, ob die Häuser auf einmal oder nacheinander auf den Markt gebracht werden.

