19-Jähriger trinkt Dose im Laden leer und stellt sie wieder ins Regal

Der junge Mann wollte den Markt in Neu-Ulm verlassen ohne die Dose zu bezahlen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls.

Ein 19-Jähriger hat am Montag in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm eine Getränkedose leer getrunken und sie dann, ohne sie zu bezahlen, wieder ins Regal gestellt. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Der Vorfall hat sich nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr ereignet. Der 19-Jährige betrat den Markt, entnahm die Dose im Wert von ein wenig mehr als einem Euro aus der Auslage und öffnete diese. Nachdem er sie getrunken hatte, stellte er sie wieder zurück in die Auslage und verließ den Markt, ohne die Dose an der Kasse zu bezahlen.

Der Mann wurde nach dem Kassenbereich von einem Mitarbeiter angesprochen und ins Büro geführt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn. (AZ)