20-Jähriger schlägt in Neu-Ulm die Fensterscheibe eines Autos ein

Nachdem ihm eine Passantin kein Feuerzeug leihen konnte, rastet ein 20-Jähriger komplett aus. In seiner Wut zerschlägt er die Fensterscheibe eines Autos.

Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch in der Eckstraße die Fensterscheibe eines parkenden Pkws eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, fragte der zunächst unbekannte Mann gegen 23 Uhr eine Passantin nach einem Feuerzeug. Nachdem ihm die Frau keines aushändigen konnte, lief der junge Mann in einen Hinterhof, nahm dort einen herumstehenden Stuhl und schlug damit mehrfach auf einen geparkten Pkw ein.

20-Jähriger konnte anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden

Das Fahrzeug wurde bei dem Wutausbruch stark beschädigt, unter anderem zerbrach eine der Scheiben des Pkw. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 1500 Euro. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Beamten anschließend den 20-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen ihn ein. (AZ)