Neu-Ulm

vor 33 Min.

25 Jahre in Neu-Ulm: So hat sich die Grundschule St. Michael entwickelt

Grundschule St. Michael Neu-Ulm Claudia Lehanka Claudia Lehanka war die erste Lehrerin an der Grundschule St. Michael in Neu-Ulm, die jetzt 25 Jahre besteht.

Plus Die Schule sollte sie in anderswo entstehen, doch für Neu-Ulm sprach ein praktischer Grund. Eine Frau, die seit Beginn dabei ist, erzählt von damals und heute.

25 Jahre sind noch keine Ewigkeit, aber an der Grundschule St. Michael in Offenhausen hat sich in der Zeit zwischen der Gründung im Jahr 1998 und heute einiges entwickelt. Angefangen damit, dass heute an dieser katholischen Freien Grundschule des Schulwerks der Diözese Augsburg 185 Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden, während es beim Start nur 24 waren. Und weiter: Wurden diese von einer einzigen Lehrerin betreut, so gibt es jetzt acht Pädagogen und Pädagoginnen sowie zwei Fachlehrer. Claudia Lehanka war von Anfang an dabei und erinnert sich an die Entwicklungen.

Unterrichtet wird in der kirchlichen Grundschule nach dem Marchtaler Plan, der sich unter anderem an wesentliche Gedanken der Montessori-Pädagogik anlehnt und ein ganzheitliches Konzept hat. Zentrale Grundhaltung an einer Schule, die nach dem Marchtaler Plan vorgeht, ist der Respekt vor der Würde des Kindes.

