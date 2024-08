25 Jahre traditionelle japanische Kampfkünste in Neu-Ulm

Das Jahr 2024 ist ein ganz besonderes Jahr für den Kampfkunstverein des Bujinkan Furyu Dojo in Neu-Ulm, denn seit nunmehr 25 Jahren werden in der Ludwigsvorfeste die traditionellen japanischen Kampfkünste der Samurai und Ninja unterrichtet. Der Verein feierte kürzlich sein Jubiläum mit einem internationalen Seminar, zu dem Teilnehmer aus Spanien und aus verschiedenen Regionen aus Österreich und Deutschland anreisten. Mit 111 Anmeldungen wurde dieses Budo-Event zu einem Highlight für die Japanischen Kampfkünste in Süddeutschland und das Feedback der Teilnehmer war durchweg grandios und wird noch lange in Erinnerung bleiben. Das Bujinkan Furyu Dojo ist schon lange Europaweit bekannt. Der Übungsleiter Jürgen Bieber ist über 40 Jahre praktizierender Kampfkünstler, zählt in seiner Sparte zu den Führenden Lehrern der Welt und bereist seit 24 Jahren das Land der Aufgehenden Sonne, um dort an der Quelle unter den verschiedenen Großmeistern zu trainieren. Er sieht seine Verpflichtung darin, die alten japanischen Kampfkünste so authentisch und tiefgehend an Interessierte weiter zu vermitteln. Man könnte schon sagen, dass dieses Dojo ein kleiner Schatz für die Stadt Neu-Ulm bedeutet. (AZ)

