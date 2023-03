Bei der 3D-Druck-Challenge an der Hochschule werden Innovationen gesucht

Die 3D-Druck-Challenge der Hochschule Neu-Ulm geht in die nächste Runde. Mit dabei sind auch große lokale Unternehmen.

Im 3D-Druck steckt eine Menge Potenzial. Damit lassen sich sehr unterschiedliche Dinge aus sehr unterschiedlichen Materialien herstellen: Bauteile von Maschinen, Möbel, Zahnprothesen und sogar Lebensmittel können mithilfe einer passenden Datei von einem 3D-Drucker erschaffen werden. Das Projekt Tiger Toe etwa arbeitet an der Herstellung von Beinprothesen für Kinder. Die Kleinen wachsen schnell und brauchen oft neue. Normalerweise müssen sie aufwendig produziert werden und sind entsprechend teuer. Der 3D-Druck hilft dort weiter: Er geht schnell und die Anpassung ist unkompliziert. Dass sich das Unternehmen gründen konnte, ist einem Wettbewerb der Hochschule Neu-Ulm (HNU) zu verdanken, der 3D-Druck-Challenge.

Die geht mittlerweile in die vierte Runde und findet auf europäischer Ebene statt. Interessierte haben bis zum 31. Mai die Möglichkeit, eine Idee zu entwickeln, einen Prototyp zu drucken und ein Plakat mit ihrem Produkt an die HNU zu mailen. Danach geht es in die zweite Runde, in der die Teilnehmenden aus ihrer Idee ein Geschäftsmodell herausarbeiten. Zum Schluss werden diese Ideen von einer Jury bewertet. Auf die Gewinner warten Gutscheine, Pokale - natürlich aus dem 3D-Drucker - und Workshops mit Experten.

Die Industrie unterstützt den Wettbewerb

Der Wettbewerb hat eine Reihe von Unterstützern, zu denen unter anderem Daimler Truck, Honold Logistik oder die Technische Universität München gehören. Nach den Worten von Ralf Anderhofstadt (Daimler Truck) wird in der Fahrzeugtechnik bereits mit Bauteilen aus dem 3D-Drucker gearbeitet. Die Firma Nano Dimension entwickelt Leitplatten, die unter anderem für Hörgeräte genutzt werden können. Sie verbinden hierbei den Druck der Elektronik mit dem des Gehäuses und verringern so deutlich den Aufwand.

Die Gewinnerprojekte der Challenge 2022 waren ebenfalls vielseitig. Den ersten Platz belegte das Team 3D-Beschichtung. Sie fanden eine Lösung für ein Problem, das oft in der Fertigung anfällt: Metalle und Kunststoffe zu verbinden. Plastik ist leicht, nutzt sich aber schnell ab. Metall ist hingegen robust, aber schwer. Das Team hat eine Lösung gefunden, die Materialien zu verbinden und arbeitet nun mit Kunden, die beispielsweise Pumpen produzieren. Zu den Gewinnern des Jahres 2021 gehörte neben Tiger Toe noch ein weiteres Team, dessen Erfindung einen medizinischen Aspekt hat: Pelvisio ist ein detailgetreuer Nachbau eines weiblichen Beckens, der aus vielen Bausteinen besteht und inzwischen in der Ausbildung von Hebammen genutzt wird.

Die bisherigen Gewinner haben in der Industrie bereits Fuß gefasst

Die Möglichkeiten des 3D-Drucks sind also sehr vielfältig. Professor Oliver Kunze von der HNU vermutet, dass besonders die Lebensmitteltechnologie in den nächsten Jahren an Wichtigkeit gewinnen wird. Aber auch der Transport von Waren könnte sich verändern. Kunze hält es für gut möglich, dass in einigen Jahren keine Bauteile mehr verschickt werden müssen, sondern einfach Dateien mit Bauplänen zum Selberdrucken.

