Neu-Ulm

vor 19 Min.

43 günstige Wohnungen: Minister ist beeindruckt vom Neubau im Wiley

Das Neubauprojekt der Nuwog im Wiley: Harmonisch fügen sich die geschwungenen Balkone mit ihren hölzernen Geländern an die schlichte Fassade an.

Plus An zweckmäßige Sozialwohnungen erinnert der Nuwog-Neubau im Neu-Ulmer Stadtteil Wiley kaum noch. Familien, Singles und Senioren sollen hier eine neue Heimat finden.

Von Andreas Brücken

An die sachlichen Zweckbauten von Sozialwohnungen der Vergangenheit erinnert das neue Projekt des städtischen Neu-Ulmer Wohnungsunternehmens Nuwog kaum noch: Harmonisch fügen sich die geschwungenen Balkone mit ihren hölzernen Geländern an die schlichte Fassade an. Im Innenhof laden verschiedene Sitz- und Spielgelegenheiten zum Verweilen ein und alle 43 Wohnungen sind barrierefrei konzipiert.

