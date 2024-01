Unfall in Offenhausen: 71-Jähriger kippt mit Traktor auf Pfuhler Weg um

Glück in Unglück hatte ein Mann am Samstagvormittag. Doch der Abschleppdienst musste anrücken.

Das verhängnisvolle Manöver nahm am Samstagvormittag seinen Lauf. Ein 71-Jähriger fuhr auf einem Traktor und zog einen landwirtschaftlichen Anhänger auf dem Pfuhler Weg im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen hinter sich her. Im Verlauf der weiteren Fahrt wollte der Fahrzeugführer dann nach rechts Abbiegen und geriet dabei jedoch in den dortigen Grünstreifen.

Dadurch geriet das landwirtschaftliche Gespann in Schräglage und kippte um. Glücklicherweise wurde der 71-Jährige nur leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung bereits vor Ort wieder entlassen werden. Das Traktor-Anhänger-Gespann musste jedoch ein wenig aufwendiger durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst wieder aufgerichtet und wieder zurück auf die Räder gesetzt werden. Nach derzeitigem Stand dürfte sich der Sachschaden am Traktor auf eine geringere Summe belaufen. (AZ)