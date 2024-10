Abgelegte Zigarette löst Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus

In der Leibnizstraße in Neu-Ulm ist es in der Nacht zum Donnerstag, gegen 3.20 Uhr, zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Bewohnerin eine Zigarette auf einem Plastikteller abgelegt, der daraufhin unerkannt zu schmoren begann. Die Rauchentwicklung aktivierte den Rauchmelder im Zimmer.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Ein offenes Feuer laut Polizei entstand nicht. Die Feuerwehr belüftete das Zimmer, sodass die Bewohner bereits nach kurzer Zeit zurückkehren konnten. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Verursacherin eingeleitet, da sie mutmaßlich die Brandschutzvorschriften missachtet hat. (AZ)