Aktion in Neu-Ulm: Werbung für die Demokratie mit Herz und Verstand

Jüngst die Sabotage des Thüringer Landtags durch den AfD-Alterspräsidenten. Dazu permanente Versuche dieser Partei, die demokratischen Institutionen zu delegitimieren, vereinzelt sogar unverblümte Drohungen, „diesen Parteienstaat abzuschaffen“ – die Demokratie in der Bundesrepublik steht unter Druck wie nie. Die „lange Nacht der Demokratie“, am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit in der Fachoberschule und Berufsoberschule (Fosbos) in Neu-Ulm abgehalten, hielt mit einem Bündel an Mitmach- und Gesprächsangeboten nun kräftig dagegen. Zahlreiche, vor allem jüngere Gäste, nutzen die Gelegenheit, sich mit dem mitunter sperrigen Thema „Demokratie“ auseinanderzusetzen.

