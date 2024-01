Am Aufzug abgestellt, dann plötzlich weg: Umzugskarton in Neu-Ulm gestohlen

An ihrer neuen Adresse wird eine 34-Jährige offenbar bestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich wohl auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

In der Meininger Allee in Neu-Ulm ist am Montag an einem Mehrfamilienhaus ein Umzugskarton gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ereignet hat sich der Diebstahl nach Polizeiangaben gegen 17.15 Uhr. Zu dieser Zeit lud eine 34-Jährige an ihrer neuen Anschrift mehrere Gegenstände aus ihrem Umzugswagen aus. Dabei stellte sie einen Umzugskarton am Aufzug ab. Dieser Umzugskarton war daraufhin für einige Minuten unbeaufsichtigt. Nachdem sie nach kurzer Zeit diesen in ihre Wohnung bringen wollte, musste sie feststellen, dass der Karton samt Inhalt zwischenzeitlich offenbar entwendet wurde.

Was sich genau darin befindet und wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es ist jedoch von einem niedrigen vierstelligen Betrag auszugehen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die hierzu entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)