Am Nikolaustag kommen in Offenhausen die Einbrecher

Mal wieder hat es die Polizei in Neu-Ulm mit Einbrechern zu tun. In Offenhausen schlagen sie zu.

Auch am Tag des Heiligen Nikolaus machen die Einbrecher keine Pause. Nach Angaben der Polizei drangen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Offenhausen ein. Der oder die Täter oder Täterinnen öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so ins Haus.

Die Beute in Offenhausen: Bargeld und Schmuck

Die komplette Wohneinheit wurde durchsucht und Bargeld in bislang unbekannter Höhe und Schmuck fehlen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen durchgeführt, weitere Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. (AZ)