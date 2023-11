Line-Up für Wiley Open Air komplett: Auch Peter Fox spielt 2024 in Neu-Ulm

Peter Fox komplettiert nun das Line-Up der Open Air-Reihe im Wiley Sportpark. Am Freitag startet der Vorverkauf.

Egal ob mit seiner Band Seeed oder als Solokünstler - Peter Fox hat fast alles erreicht, was ein Musiker in Deutschland erreichen kann. Nur ein Solokonzert in Ulm oder Neu-Ulm fehlt dem Berliner noch und das holt er nun im Sommer 2024 nach! Peter Fox kommt in die Doppelstadt und tritt am 28. August 2024 beim Wiley OpenAir 2024 auf.

Die Veranstalter Allgäu Concerts, Gern Geschehen und Rebellution holen damit einen der aktuell beliebtesten deutschen Musikstars nach Schwaben. Der Berliner tritt seit 1998 als einer von zwei Frontmännern mit seiner ebenfalls erfolgreichen Band Seeed auf. Hits wie "Ding" oder "Augenbling" können wohl viele auswendig mitsingen. Seit 2008 steht Fox auch als Solokünstler auf den Bühnen der Bundesrepublik. Sein Debütalbum "Stadtaffe" erreichte 15-fach Goldstatus und gehört zu den meistverkauften Alben in Deutschland. Sein aktuelles Album "Lovesongs" mit dem Hit "Zukunft Pink" schaffte es auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hier gibt es Tickets für das Konzert von Peter Fox in Neu-Ulm

Der Ticketvorverkauf für das Konzert am 28. August 2024 startet mit einem exklusiven Presale diesen Freitag, 1. Dezember, ab 11 Uhr über eventim.de. Ab dem 8. Dezember können Tickets dann auch über donau3fm.de und allgaeu-concerts.de bestellt werden.

Peter Fox komplettiert nun das Line-Up des diesjährigen Wiley Open Airs, bei dem auch James Blunt (29. August) und Marius Müller-Westernhagen (31. August) auftreten. Außerdem spielen die Böhsen Onkelz im Sportpark. Sie kommen im Rahmen ihrer Tournee für zwei Konzerte nach Neu-Ulm, was auch Kritik hervorrief. Eine Petition und eine deutlich erfolgreichere Gegenpetition waren die Folge. (AZ)