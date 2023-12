Auf Spurensuche in der Geschichte des Landkreises Neu-Ulm

Steinzeitliche Baumstämme, Totenbilder und Elchinger Klostermusik: Die Geschichte unserer Region steckt voller spannender Facetten - nachzulesen im neuen Jahrbuch.

Ludwig Daikeler outete sich gleich zu Beginn: Er sei historisch sehr interessiert und Geschichte mache Spaß, so der stellvertretende Landrat bei der Präsentation des neuen, inzwischen 29. Jahrbuches "Geschichte im Landkreis Neu-Ulm". Letzteres zu glauben fällt leicht angesichts der wissenschaftlichen Akribie der vielfältigen Beiträge.

Diese Geschichten haben die Autoren dieses Jahr zusammengetragen

So nimmt Peter Wischenbarth den Leser mit an einen ehemaligen Baggersee bei Wullenstetten, in welchem steinzeitliche Baumstämme geortet werden konnten. Die Frühgeschichte der Dörfer Nersingen, Fahlheim und Straß beleuchtet hingegen Anton Aubele und stellt die Bedeutung der einstigen Maier- und Widdumhöfe heraus. Klara Aubele hingegen befasst sich mit dem Pfarrer und Theologen Agricola aus Holzheim und dessen Genealogie. An die Vergänglichkeit allen Lebens und die Unvermeidbarkeit des Todes erinnert Hans-Joachim Winckelmann in einem Aufsatz über Totenbilder, wovon einige im Weißenhorner Heimatmuseum zu betrachten sind.

Thomas Pfundner hingegen wartet gleich mit zwei Beiträgen auf: Im Eschach bei Holzschwang konnten Grenzsteine entdeckt und sogleich dokumentiert werden. Zudem beschäftigt er sich mit evangelischer Volkskunst, welche zu besonderen Anlässen, wie Konfirmation, Trauung oder zum Totengedenken angefertigt wurde. Das 250. Weihejubiläum der Maria-Hilf-Kapelle in Ay nahm Horst Reul zum Anlass, dem Kleinod eine umfassende geschichtliche und kunstgeschichtliche Betrachtung zu widmen. Schließlich gestattet Berthold Büchele noch einen Einblick in die barocke Kirchenmusik, wie sie seinerzeit im Kloster Elchingen praktiziert wurde. Die Druckkosten für die Bücher übernahm wie immer der Landkreis.

Geschichtswissen in gelungener Aufmachung

Alles in allem gibt sich das Jahrbuch mit 76 Seiten zwar etwas weniger umfangreich als so manches Vorgängerexemplar, die Aufmachung ist jedoch wieder ausgesprochen gelungen. Zum zweiten Mal zeigte sich der Anton H. Konrad Verlag aus Weißenhorn für die Gesamtleitung verantwortlich. Die Texte wurden ergänzt durch zahlreiche farbige Darstellungen und Fotografien. Daikeler bedankte sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich beim Schriftleiter Richard Ambs für die jahrelange unermüdliche Arbeit in den Diensten der Geschichtsforschung. 2024 steht dann ein Jubiläumsband an; nach 30 Jahren gehört das kurz "GNU" genannte Jahrbuch schon zu den Institutionen im Landkreis, die kein Geschichtsinteressent je missen möchte.

Info: Das "Jahrbuch Geschichte im Landkreis Neu-Ulm" ist beim Landratsamt Neu-Ulm und im Buchhandel erhältlich.