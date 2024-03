Auffahrunfall auf B10 führt zu Knochenbruch und Stau in Ulm und Neu-Ulm

Kurz nach der Adenauerbrücke hat sich in Neu-Ulm ein Auffahrunfall ereignet. Ein 61-Jähriger zog sich dabei einen Handbruch zu. Es bildete sich ein Stau.

Bei einem Unfall am Mittwoch auf der B10 in Neu-Ulm, kurz nach der Adenauerbrücke, ist ein 61-Jähriger verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf dem den linken Fahrstreifen von Ulm kommenden in Richtung Senden unterwegs. Ein vorausfahrendes Fahrzeug musste verkehrsbedingt abbremsen, was der 61-Jährige jedoch zu spät erkannte und diesem auffuhr.

Durch den Aufprall wurden Fahrzeugteile über die Fahrbahn geschleudert und beschädigten hierdurch einen dritten Wagen. Der 61-Jährige zog sich eine Fraktur an der Hand zu und wurde zur Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bis zur Abschleppung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuges des 61-Jährigen sicherten die Feuerwehren aus Neu-Ulm und Pfuhl die Unfallstelle ab. Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg auf circa 13.000 Euro. Es bildete sich ein Stau in der Doppelstadt. (AZ)