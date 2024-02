Auto in Neu-Ulm aufgebrochen und Sporttasche gestohlen

Ein Kleinwagen fiel am Tatort auf. Eventuell gibt es einen Tatzusammenhang. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Schießhausallee in Neu-Ulm ist ein Auto aufgebrochen und eine Sporttasche samt Inhalt gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Montag gegen 15 Uhr. Die Seitenscheibe des grauen Audi A6 wurde beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zum Tatzeitpunkt fiel laut Polizei ein silberner oder grauer Kleinwagen am Tatort auf, der auffällig langsam in der Schießhausallee unterwegs war. Eventuell besteht ein Tatzusammenhang. Zeugen, die weitere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)