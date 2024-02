Auto rammt Ampel und Verkehrszeichen: Beifahrerin wird leicht verletzt

Bei Regen kommt es in der Memminger Straße in Neu-Ulm zu einem Unfall. Ein Verkehrszeichen und eine Ampel werden komplett aus der Verankerung gerissen.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Memminger Straße in Neu-Ulm sind ein Verkehrszeichen und eine Ampelanlage komplett aus der Verankerung gerissen worden. Der mutmaßliche Verursacher des Unfall erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 53-Jähriger gegen 18.40 Uhr auf der Memminger Straße in Richtung Süden. Es regnete zu dieser Zeit stark. Das Scheinwerferlicht des Gegenverkehrs soll auf der regennassen Fahrbahn offenbar so stark reflektiert worden sein, dass der Mann geblendet wurde und seine Fahrspur nicht mehr erkannte. Der 53-Jährige fuhr gerade auf eine an der Kreuzung zur John-F.-Kennedy-Straße gelegene Verkehrsinsel auf und erfasst dabei frontal das Verkehrszeichen die Ampelanlage.

Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im Auto leicht verletzt. Sie musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Kinder, die auf der Rücksitzbank saßen, der Fahrer selbst blieben unverletzt.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Am Verkehrszeichen und der Ampel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ein nachfahrendes Auto überfuhr abgefallene Gegenstände, die auf der Straße lagen. Der Wagen wurde hierdurch leicht beschädigt. (AZ)