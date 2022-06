Auto schleudert bei Regen und hohem Tempo auf B28 gegen Leitplanke

Ein 19-Jähriger fährt bei Regen zu schnell auf der B28. Zwischen Senden und dem Dreieck Neu-Ulm gerät sein Auto ins Schleudern und landet in einer Wiese.

Auf der B28 ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit rund 27.000 Euro Sachschaden gekommen, als ein Auto ins Schleudern geriet. Das berichtet die Polizei.

Ein 19-Jähriger war zwischen der Anschlussstelle Senden und dem Dreieck Neu-Ulm auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm gefahren. Bei Regen und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen außer Kontrolle, schleuderte zunächst gegen ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen und krachte dann frontal in die Mittelschutzplanken. Danach drehte sich der Wagen und prallte rückwärts gegen die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Letztlich blieb das Auto in der Wiese rechts der Fahrbahn stehen. Verletzt wurde niemand. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, teilt die Autobahnpolizei Günzburg mit. (AZ)