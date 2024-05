Autofahrer flüchtet nach Unfall im Starkfeld: 19-jähriger Radler verletzt

Im Starkfeld in Neu-Ulm kam es zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Radfahrer wurde verletzt. Der Autofahrer aber fuhr einfach weiter.

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Neu-Ulm verletzt worden. Der 19-Jährige war von einem Auto erfasst worden. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18.45 Uhr an der Einmündung Im Starkfeld / Pfaffenweg. Der Pkw befuhr zunächst die Straße Im Starkfeld in Richtung Unterführung und wollte in den Pfaffenweg nach rechts abbiegen. Dabei missachtete der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin aber offenbar den Vorrang des 19-jährigen Fahrradfahrers. Der kreuzte in diesem Moment den Einmündungsbereich.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich vermutlich eine Fraktur des Ellenbogens zu. Der 19-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um den Radfahrer weiter zu kümmern.

Eine Dashcam am Fahrrad hat den Unfall aufgenommen. So konnten die Beamten das Kennzeichen des Autos feststellen. Den verantwortlichen Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin konnte aber bislang noch nicht identifiziert werden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)