Bei der Gänstorbrücke hilft leider nur: Augen zu und durch

Plus Die Brückenmisere mit Mehrkosten in Millionenhöhe trifft Ulm und Neu-Ulm hart. Doch jetzt müssen die Städte den Neubau durchziehen.

Dass der Neubau der Gänstorbrücke über die Donau teurer wird als zunächst geplant, war leider abzusehen. Mehrkosten von 12,2 Millionen Euro sind allerdings ein starkes Stück. Im Vergleich zur bisherigen Schätzung sind das rund 30 Prozent mehr. Nimmt man die Zahlen von vor vier Jahren, hat sich der Preis für die Brücke sogar mehr als verdoppelt. Er liegt jetzt bei 52,5 Millionen Euro. Das ist extrem ärgerlich, zumal selbst die Fachleute von der jüngsten Kostenmehrung offenbar kalt erwischt wurden.

In der Folge musste der Neu-Ulmer Stadtrat ein eilig geschnürtes Sparpaket abnicken, damit die Aufträge für den Brückenbau vergeben werden konnten und sich das Vorhaben nicht noch weiter verzögert. Andere wichtige Projekte bleiben zwar nicht auf der Strecke, müssen aber geschoben werden, etwa Arbeiten für das Neubaugebiet "Im Eiland" in Pfuhl oder die Sanierung des Allgäuer Rings, die allerdings nur eine Zwischenetappe vor der großen Umgestaltung des Kreisels sein soll.