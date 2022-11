Beim Geldwechseln abgezockt? Neu-Ulmer Geschäft fehlen Hunderte Euro

Durch geschickte Gesprächsführung und Ablenkung soll ein bislang unbekannter Täter es geschafft haben, Geld aus der Kasse zu stehlen. Die Polizei ermittelt.

Ein Geschäft für Sportnahrung in Neu-Ulm ist nach Angaben der Polizei am Dienstagabend Opfer eines Wechselfallenbetrugs geworden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.

Demnach habe ein Angestellter des Geschäfts bei der Kassenabrechnung am Dienstagabend einen Fehlbetrag feststellen müssen. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Geldbetrag in Höhe von 350 Euro offensichtlich durch einen Trickbetrug entwendet wurde. Der Angestellte konnte sich an einen Mann erinnern, der von ihm einen entsprechenden Betrag gewechselt haben wollte. Durch geschickte Gesprächsführung und Ablenkung gelangte der bislang unbekannte Täter damit offensichtlich an das Bargeld und entwendete dies. (AZ)