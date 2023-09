Neu-Ulm

Beim Saugen an B10-Tankstelle: Auto fängt plötzlich Feuer

An einer Waschanlage neben einer Tankstelle in Neu-Ulm brannte ein Auto.

An der Europastraße will ein Mann gerade sein Auto aussaugen, da fängt es zu brennen an. Die Feuerwehr rückt an und löscht den Brand.

An einer Tankstellen-Wachanlagen an der Europastraße in Neu-Ulm ist ein Auto am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Auch bestand laut Polizei keine Gefahr für umliegende Gebäude sowie die Tankstelle. Der Einsatz der Feuerwehr war dennoch notwendig. Wie die Polizei mitteilt, befand der Fahrzeugeigentümer gegen kurz vor 16 Uhr zunächst mit seinem Wagen in der Waschstraße, die sich unmittelbar neben der Tankstelle befindet. Er soll dort gerade sein Auto ausgesaugt haben. Dabei habe er bemerkt, wie das Armaturenbrett zu brennen begann. Die herbeigerufene Feuerwehr Neu-Ulm konnte den Brand unmittelbar nach Eintreffen ablöschen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird aufgrund des Alters des Wagens auf 500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. (AZ)

