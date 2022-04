Besitzer ertappt Mann bei versuchtem Einbruch in Kellerabteil in Offenhausen

In Offenhausen hat ein Unbekannter versucht, in ein Kellerabteil einzubrechen. Dabei wurde er vom Besitzer überrascht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochabend um 21.30 Uhr versucht, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen einzubrechen. Der Einbrecher wurde dabei aber nach Angaben der Polizei vom Besitzer des Kellerabteils überrascht und flüchtete.

Der etwa 22 Jahre alte Täter mit der Figur eines Kraftsportlers, lockigem dunklen Haar, das an der Seite abrasiert ist, hatte bereits mehrere Schrauben an der Eingangstür gelöst, als der Besitzer des Kellerabteils in der Robert-Stolz-Straße hinzukam und den Täter daraufhin zur Rede stellte.

Der Unbekannte erwiderte kurz etwas, rannte dann aber doch weg, bevor der Geschädigte die Polizei verständigen konnte. Der Geschädigte verlor den Täter nach kurzer Verfolgung aus den Augen.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs auf. (AZ)