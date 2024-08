Bewohner aus Neu-Ulmer Seniorenheim wird stundenlang vermisst

Ein 67-jähriger Bewohner eines Seniorenheimes in Neu-Ulm ist in der Nacht auf Mittwoch als vermisst gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, verließ der Mann gegen 17 Uhr das Heim in unbekannte Richtung. Nachdem dieser um 23 Uhr nicht zurück war, informierte die Einrichtung die Polizei. Der Mann galt als desorientiert und war auf Medikamente angewiesen. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, die zunächst negativ verließ. Gegen 4.30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung den Mann in der Memminger Straße fest und brachte ihn wohlbehalten ins Seniorenheim zurück. (AZ)

