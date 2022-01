Neu-Ulm

Bistro, Imbiss und Friseur: In Neu-Ulm stehen mehrere Neueröffnungen an

In der Neu-Ulmer Innenstadt gibt es derzeit eine Reihe von Leerständen. In einigen tut sich aber was. In der Marienstraße etwa eröffnet bald der vegetarische Imbiss Veggy Go.

Plus Derzeit gibt es in der Neu-Ulmer Innenstadt etliche Leerstände. Doch zumindest ein Teil davon wird bald mit neuem Leben gefüllt. Ein Überblick.

Von Michael Ruddigkeit

Die Zahl der Leerstände in der Neu-Ulmer Innenstadt hat zugenommen. In der Augsburger Straße sind es derzeit gleich vier in unmittelbarer Nähe. Die früheren Räume von Sport Sohn an der Ecke Maximilianstraße und Korb Neher in der Bahnhofstraße sind bereits seit geraumer Zeit verwaist. Und jetzt hat auch noch das Bekleidungsgeschäft IF-Mode am Rathaus in der Ludwigstraße dichtgemacht. Doch möglicherweise steht eine Trendwende bevor. Denn zumindest ein Teil der Immobilien soll bald mit neuem Leben erfüllt werden. Vor allem in der Gastronomie tut sich was.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

