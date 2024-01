Bleibende Erinnerungen an die größte Veranstaltung, die Pfuhl je gesehen hat

Plus Nach 30 Jahren wird im Pfuhler Museumsstadel an die Festwoche zu 750 Jahre Pfuhl erinnert. Vom Handwerkertag bis zum Festumzug aus dem Jahr 1994.

Fast 100 Besucher aus nah und fern ließen sich im Historischen Pfuhler Museums-Stadel bei Sekt und Selters ins Jahr 1994 durch eine Fotoausstellung versetzen. Damals war es, als ganz Pfuhl auf den Beinen war, um mit einer Festwoche 750 Jahre Pfuhl zu feiern - anno 1244 wurde Pfuhl erstmals urkundlich erwähnt. Der Pfuhler Hobbyfotograf Hans Gulden rückte einst das Geschehen in Pfuhl fotografisch ins richtige Licht.

Nun erinnern die „Museumsfreunde Pfuhl“ an die jemals größte Veranstaltung, die Hans-Werner Ast, Vorsitzender des Vereins, zufolge jemals in Pfuhl stattgefunden hat, nochmals mit der Ausstellung „750 Jahre Pfuhl“ speziell über den Umzug und den Handwerkertag.