Neu-Ulm

vor 3 Min.

Bluttat im früheren "Bad Wolf": Mann stirbt fast an mehreren Messerstichen

Das leerstehende Gasthaus Bad Wolf an der Augsburger Straße in Neu-Ulm wurde zum Tatort.

Plus Im leerstehenden Gasthaus "Bad Wolf" in Neu-Ulm wird ein Mann mit Messerstichen fast getötet. Eine Not-OP rettet sein Leben. Die Polizei hat zwei Verdächtige gefasst.

Von Michael Kroha

Seit Jahren steht die ehemalige Gaststätte "Bad Wolf" in der Augsburger Straße in Neu-Ulm leer. Ein Abriss wird schon lange in Erwägung gezogen. Doch bislang hat sich nichts getan. Am Wochenende kam es in den Räumlichkeiten nun zu einer Bluttat. Auf einen 40-Jährigen soll gleich mehrfach eingestochen worden sein. Zwei Verdächtige wurden bereits von der Polizei gefasst. Der Neu-Ulmer Gastronom Eberhard "Ebbo" Riedmüller, dem das Grundstück gehörte und es jüngst seinen Kindern vermachte, ist vom Vorfall nur bedingt überrascht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen