Neu-Ulm

vor 21 Min.

Brand im Magietheater von Florian Zimmer: Es fallen wohl mehr Shows aus

Plus Noch lässt sich nicht ganz absehen, welchen Schaden das Feuer in Florian Zimmers Zauber-Haus angerichtet hat. Doch es wirft einige Planungen über den Haufen.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Am Tag nach dem Brand ist der Magier Florian Zimmer "ziemlich aufgekratzt", wie er gegenüber unserer Redaktion sagt, "das ist alles noch sehr surreal für mich, wie im Film. Wir stehen noch unter Schock." Was der Brand für sein Zaubertheater bedeutet, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Doch sicher ist, dass wohl mehr Shows ausfallen müssen, als zunächst gedacht.

Am Sonntagnachmittag hatte der Kriminaldauerdienst der Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Wie berichtet, war in einem Büro ein Brand ausgebrochen, der sich zwar nicht auf andere Räume ausgedehnt hatte - lediglich die Einrichtung eines weiteren Zimmers war durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden - doch der Qualm hatte sich in Teilen des Theaters ausgebreitet. Die Neu-Ulmer Feuerwehr bekam die Flammen, die mehrfach aufflackerten, dennoch zügig unter Kontrolle. Am Montag schaute sich ein Brandgutachter des Landeskriminalamts das betroffene Büro an. Ob er Hinweise auf die Ursache des Feuers gefunden hat, konnte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Nachmittag noch nicht sagen: "Es wird weiter in alle Richtungen ermittelt." Zimmer selbst geht von einem technischen Defekt aus. Was den Schaden betrifft, hat die Polizei zunächst eine Summe von 400.000 Euro in den Raum gestellt, doch Inhaber Zimmer möchte sich darauf nicht festlegen. Es könne weniger, aber auch deutlich mehr werden, habe sein Versicherungsvertreter am Sonntag erklärt.

