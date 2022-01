Neu-Ulm

06:28 Uhr

Braucht die Neu-Ulmer Petruskirche eine neue Orgel?

Plus Seit fast 50 Jahren steht in der Neu-Ulmer Petruskirche die Simon-Orgel. Die neue Dekanatskantorin wird entscheiden müssen, ob ein Neubau nötig ist.

Von Dagmar Hub

Zum 1. Februar wird Tanja Schmid ihr Amt als neue Kantorin des Dekanats Neu-Ulm und damit auch der Petruskirche aufnehmen; am 30. Januar wird sie in der Petruskirche in ihr Amt eingeführt. Die Kirchenmusikerin war im Oktober zur Nachfolgerin von Oliver Scheffels gewählt worden, der nach Ingolstadt wechselte. Eine der ersten Aufgaben von Tanja Schmid wird es sein, über das weitere Schicksal der Simon-Orgel der Neu-Ulmer Petruskirche zu befinden – darüber, ob das Instrument repariert werden kann, oder ob die hohen Kosten einer Neuanschaffung für die evangelische Stadtkirche nicht zu vermeiden sind. Dabei feiert die Simon-Orgel im gerade begonnenen Jahr 2022 ihren 50. Geburtstag. Ungewöhnliche Erinnerungen hängen für die Petrusgemeinde an dieser Orgel.

