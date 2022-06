Brennendes Auto setzt in Neu-Ulm ein Haus in Brand

Ein Fahrzeug in einer Garage "im Starkfeld" gerät in Brand und das Feuer greift auf den Dachstuhl über.

In einer Garage im Starkfeld, gegenüber dem Baywa-Baumarkt, geriet am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in Brand. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, griff das Feuer auf das Haus über.

Der Dachstuhl sei dann ebenfalls in Brand geraten. Verletzte gibt es nicht zu beklagen. Weitere Details zum Schaden konnte die Polizei nicht nennen, der Einsatz dauerte um 15 Uhr noch an. (heo)