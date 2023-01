Neu-Ulm

vor 16 Min.

Café D'Art in Neu-Ulm: Das planen die neuen Pächter

Das Neu-Ulmer Café D'Art an der Ecke Blumenstraße/Augsburger Straße hat neue Pächter, die viel Erfahrung mitbringen.

Plus Ein Blick in den Gastraum des Neu-Ulmer Kult-Cafés zeigt: Alles wird neu gemacht an der Ecke Blumenstraße/Augsburger Straße. Die neuen Betreiber sind keine Unbekannten.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Es staubt, es lärmt: Noch wird gearbeitet, was das Zeug hält, im Café D'Art, das Wirtin Heidi Völzke im Dezember schweren Herzens aufgab. Doch schon Anfang April soll spätestens Neueröffnung gefeiert werden. Schnell fand Holger Henle, der Eigentümer des Gebäudes in der Neu-Ulmer Innenstadt, einen neuen Pächter. Die können mit Erfahrung glänzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen