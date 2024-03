Neu-Ulm

Cannabis-Legalisierung ab 1. April: So wappnet sich die Polizei Neu-Ulm

Plus Von Ostermontag an darf gekifft werden, dennoch hat Polizei Neu-Ulm ihre Rauschgiftarbeitsgruppe aufgestockt. Einiges bleibt weiterhin tabu.

Von Ronald Hinzpeter

Die Aussichten für die nächsten Wochen und Monate sind nicht gerade berauschend: Von Ostermontag an ist Kiffen in Deutschland legal, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen - was den Ordnungshütern erst mal mehr Arbeit beschert. Der Neu-Ulmer Polizeichef Michael Keck sagte am Gründonnerstag bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2023, vorsichtshalber sei die Rauschgiftarbeitsgruppe aufgestockt worden. Schließlich gilt es dafür zu sorgen, dass die mit der Cannabis-Teillegalisierungen einher gehenden sehr detaillierten Regeln auch eingehalten werden. Allerdings gibt es einen Bereich, in dem sich nichts ändert, was aber wohl nicht jedem klar ist.

In Neu-Ulm bleiben wenige öffentliche Plätze zum Kiffen

Natürlich dürfen nicht überall in der Öffentlichkeit die Joints qualmen. Bei Schulen, Sportstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen muss ein Abstand von 100 Metern Luftlinie eingehalten werden: "Wir haben die Pufferzonen mal ausgemessen", erklärt Keck, "da bleibt nicht mehr viel übrig." Doch all das zu kontrollieren, stellt für die Polizei eine große Herausforderung dar: "Wir sind massiv gefordert." Zumal noch eine gewisse Unsicherheit darüber herrscht, wie die Dinge im benachbarten Baden-Württemberg gehandhabt werden. Da gebe es noch keine Absprachen. Trotz der Legalisierung bleibt es bisher für Autofahrer tabu, bedröhnt in den Wagen zu steigen. "Es gilt weiterhin, dass sich niemand einen Joint drehen, ans Steuer setzen und losfahren darf", beteuert Keck, "wer bekifft fährt, muss die Konsequenzen tragen." Hegen seine Kolleginnen und Kollegen bei einer Kontrolle einen entsprechenden Verdacht, geht es mit auf die Wache, zum Drogentest.

