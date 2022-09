Constantin Maxim ist das 1000. Baby in der Donauklinik im Jahr 2022

Große Freude bei Familie Kulitz: Ihr Neugeborener Constantin Maxim ist ein Jubiläumsbaby an der Neu-Ulmer Donauklinik.

Die Geburt eines neuen Lebens ist ein ergreifender Moment. So war es auch bei dem kleinen Constantin Maxim, der am Sonntag, 18. September, um 8.18 Uhr mit 3410 Gramm das Licht der Welt erblickte. Doch nicht nur für die Eltern ist der Neugeborene etwas Besonderes, auch für das Team der Donauklinik. So ist er das 1000. Baby, das in 2022 hier das Licht der Welt erblickte.

Wie die Kreisspitalstiftung Weißenhorn am Mittwoch mitteilt, strahlten die Eltern, Jessica und Christoph Kulitz vor Glück und seien begeistert gewesen "über dieses schöne Geburtserlebnis", das sie in der Donauklinik erleben durften. Sie hätten die familiäre Stimmung auf der Geburtsstation gelobt, die junge Familie sei sehr fürsorglich behandelt worden. Es sei ein unbeschreibliches Erlebnis gewesen, wird die 37-Jährige in der Mitteilung wiedergegeben. Jessica Kulitz hat bereits zwei Töchter im Alter von zwei und vier Jahren.

Der Chefarzt und sein Team seien sich ihrer großen Verantwortung bewusst: "Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele werdende Eltern uns ihr Vertrauen schenken und ihre Kinder in der Donauklinik zur Welt bringen", so Dr. Andreas Reich. Michaela Glöggler, Hebamme an der Donauklinik, half mit, das Jubiläums-Baby zur Welt zu bringen - sie freute sich auch, dass sie den Moment miterleben durfte: "Es war eine unkomplizierte, schöne Geburt, die Mutter hat sehr gut mitgewirkt, Kompliment."

Doch während die einen feiern, muss andernorts die Geburtshilfeabteilung in einer Klinik schließen. So in Blaubeuren, wo im Alb-Donau Klinikum seit diesem Mittwoch keine Frauen mehr zur Entbindung aufgenommen werden. (AZ)

